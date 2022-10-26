Saat 21.00 sıralarında Ereğli-Karapınar kara yolunun 17. kilometresinde kaza meydana geldi.

Ferhat Y. yönetimindeki hafif ticari araç, S.K. idaresindeki pancar yüklü kamyona çarptı.

Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Ticari araçta bulunan B.Y., olay yerinde hayatını kaybetti, K.Y., Ö.Y. ve E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Y.'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.