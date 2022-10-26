Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 08:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya'da hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde, hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Saat 21.00 sıralarında Ereğli-Karapınar kara yolunun 17. kilometresinde kaza meydana geldi.
Ferhat Y. yönetimindeki hafif ticari araç, S.K. idaresindeki pancar yüklü kamyona çarptı.
Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Ticari araçta bulunan B.Y., olay yerinde hayatını kaybetti, K.Y., Ö.Y. ve E.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Y.'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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