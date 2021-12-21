Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur öncülüğündeki bir grup akademisyen, "Androctonus crassicauda" adlı "kara akrep" üzerinde araştırma yaptı.

Çalışmalar sonucunda bu türün İran kökenli türden ayrıldığı ve Türkiye'ye özgü bir tür olduğunu ispat edildi.

Prof. Dr. Yağmur, bu akrep türüne "Androctonus turkiyensis" adını verdi.

Yağmur'un çalışması ABD'de akreplerle ilgili yayın yapan "Euscorpius" adlı bilimsel dergide yayımladı.

"Bu tür 100 yıldır Türkiye'de"

18 yıldır akrepler üzerinde araştırma yapan Yağmur, Türkiye'deki akrep faunasını belirlemeye çalıştığını söyledi:

"Tespit ettiğimiz bu türün, aslında 100 yıldır Türkiye'de olduğu biliniyor. Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman illerinde görülüyor. Halk arasında kara akrep olarak biliniyor.

Yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarda vücut morfolojisindeki farklardan dolayı İran'daki türden farklı olduğunu tespit ettik. Türkiye'deki türün özgün bir tür olduğu ortaya çıktı. Türkiyeli anlamına gelen 'Androctonus turkiyensis' ismini verdik."

Panzehir üretiminde kullanılıyor

Kara akrebin 1942'den beri panzehir üretiminde kullanıldığını söyleyen Yağmur, Androctonus turkiyensis'in tehlikeli bir tür olduğunu hatırlattı:

"Çok sık sokma vakaları yaşanıyor, rahatlıkla öldürebiliyor. Dolayısıyla bu türün Şanlıurfa popülasyonu panzehir için kullanılıyordu. Bu türlerin zehirleri, çeşitli kanser çalışmalarında, sinir sistemi kökenli hastalıkların tedavisinde kullanılacak özelliklere sahip. Ayrıca çeşitli ilaç araştırmalarında rahatlıkla kullanılabilir, kozmetik sektöründe de bu akrebin zehrinin kullanılabileceğini düşünüyorum."