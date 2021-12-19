Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 03:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gönül Dağı dizisine En İyi TV Yapımı Ödülü
Eskişehir'de "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" ana temasıyla "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği düzenlendi. Gecede, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Gönül Dağı" dizisi En İyi TV Yapımı Ödülü'nü aldı.
Eskişehir'de "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği gerçekleştirildi.
26 farklı ülkeden uluslararası öğrencinin Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Türbesi'nde beyit seslendirdiği video izletildi. Daha sonra ney eşliğinde kum sanatıyla Yunus Emre'nin Eskişehir'e gelişi canlandırıldı. Etkinlik kapsamında ödül töreni düzenlendi.
TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizi, En İyi TV Yapımı Ödülü'ne layık görüldü.
Cumartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan "Gönül Dağı" dizisinin ödülünü yapımcı Ferhat Eşsiz ile oyuncular Feyza Işık ve Yavuz Sepetçi aldı.
"Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" ana temasıyla düzenlenen geceye sanatçıların yanı sıra Eskişehir'de yaşayan göçmenler de katıldı.
Etiketler: TRT Gönül Dağı
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