Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce (BAEM) hazırlanan "İklim değişiklikleriyle karşı karşıya kalan Akdeniz bağlarının biyolojik yönetimi ve korunması için ekolojik araştırma" projesi, "Avrupa Birliği Ufuk 2020 Projeleri" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

3 yıl sürecek projede Türkiye, Portekiz, İtalya, Fransa ve Fas'taki üniversitelerden akademisyenler ve ziraat mühendisleri, iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın üzüm bağları üzerindeki etkilerini araştırıp ekolojik çözüm yollarını araştıracak.

Kuraklığa dayanıklı meyve geliştiriliyor

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, enstitünün son dönemdeki araştırma konuları içinde iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı projelerin sayısının arttığına değindi.

Kuraklığa dayanıklı üzüm çeşitleri geliştirmeye odaklandıklarını, sıcaklık etkisiyle bağların yayılım alanlarının yeniden belirlenmesine çalıştıklarını anlatan Ünal, bunu Akdeniz havzasına yaymak üzere harekete geçtiklerini dile getirdi.

Portekiz, İtalya, Fas ve Fransa'daki paydaşlarla ortak araştırmalar yürüteceklerini vurgulayan Ünal, üzümün geleceği açısından önemli sonuçlar elde etmeyi beklediklerini söyledi.

Ekolojik mücadele içinde çalışılıyor

Enstitünün Islah Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Metin Keskin, iklim değişikliğinin bağlar üzerinde kuraklık ve hastalık baskısını artıracağını, buna karşı biyolojik ve ekolojik mücadele üzerinde çalışacaklarının altını çizdi.

Keskin, inceleme ve etüt çalışmalarının ardından laboratuvar çalışmaları yapılacağını ve geliştirilecek preparatların asmalara uygulanacağını anlattı.