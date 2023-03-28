Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri UMKE görevlisi Halil Çensi, depremin ardından, daha önce 6 yıl ev arkadaşlığı yaptığı Gökhan Kırlangıç'ı arayarak durumunu sordu. Çensi, evlerinin hasar gördüğünü öğrenince arkadaşını ailesiyle Van'a davet etti.

Bunun üzerine Van'a gelen aileyi evine yerleştiren Çensi, UMKE ekibiyle Malatya ve Adıyaman'da 20 gün görev yaptıktan sonra ailenin rahatsız olmaması için evine gitmeyerek kurumda tahsis edilen odada kalmaya başladı.