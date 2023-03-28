Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evini depremzede aileye açan UMKE görevlisi, çalıştığı kurumda bir odaya yerleşti
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan eski ev arkadaşı, ailesi ve yakınlarına evini açan UMKE personeli Halil Çensi, kurumda kendisine tahsis edilen odaya yerleşti.
Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri UMKE görevlisi Halil Çensi, depremin ardından, daha önce 6 yıl ev arkadaşlığı yaptığı Gökhan Kırlangıç'ı arayarak durumunu sordu. Çensi, evlerinin hasar gördüğünü öğrenince arkadaşını ailesiyle Van'a davet etti.
Bunun üzerine Van'a gelen aileyi evine yerleştiren Çensi, UMKE ekibiyle Malatya ve Adıyaman'da 20 gün görev yaptıktan sonra ailenin rahatsız olmaması için evine gitmeyerek kurumda tahsis edilen odada kalmaya başladı.
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