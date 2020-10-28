Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir minibüs, Elmalıdere Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesine girdi.

Devrilen minibüsün sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, evde oğluyla birlikte yaşayan 85 yaşındaki Sultan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyudukları sırada büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Evden dışarı çıkınca arabayı görüp korktuğunu anlatan Yıldırım, sürücünün aracı bırakıp gittiğini iddia etti.