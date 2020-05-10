Ankara'da Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği belirlenen E.Ö, gözaltına alındı. Zanlı hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan da adli işlem yapıldı.

Adreste bulunan 16 kişiye ise kumar oynama suçlamasıyla 4 bin 375'er lira olmak üzere toplamda 70 bin lira para cezası uygulandı.