Haber Giriş: Kaynak: AA
Evi kumarhaneye çeviren 16 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kiraladığı apartman dairesinde kumar oynattığı belirlenen kişi gözaltına alındı, kumar oynayan 16 kişiye para cezası uygulandı.
Ankara'da Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.
Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği belirlenen E.Ö, gözaltına alındı. Zanlı hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan da adli işlem yapıldı.
Adreste bulunan 16 kişiye ise kumar oynama suçlamasıyla 4 bin 375'er lira olmak üzere toplamda 70 bin lira para cezası uygulandı.
Etiketler: kumar koronavirüs covid-19 ankaraSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 12:32
Son Haberler
- 13:14
- 12:57
- 12:58
- 12:51
- 12:56
Sıradaki Haber
İstanbul koronavirüsle mücadelede başarının sembolü oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz