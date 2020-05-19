İşe gidiyormuş gibi hazırlanmak, ara sıra mola vermek. Uzmanlara göre bu tavsiyeler evden çalışanların performansını artırıyor.

Psikolog Evren Horşik, "Sabah kalktığım zaman işe gider gibi hazırlanmak kıyafetimizi fiymek, arzu ediyorsak tıraş olmak, makyaj yapmak bize çok iyi hissettirebilir. Bunu br rituel şeklinde tekrar edebiliriz. En önemlisi belki de egzersiz ve molayı asla ihmal etmememiz lazım çünkü fiziksel olarak kısıtlandık." tavsiyelerinde bulundu.

Işık ve ses düzeyi

Tüm bu öneriler aylardır evde çalışanların verimini artıracak öneriler. Ayrıca odanın ışık ve ses düzeyi de önemli.

Horşik, "Odanın sesi ışık düzeyi bizi çok iyi hissettirecek düzeyde olmalı. Aşırı ışık almamalı ya da loş olmamalı. Sektörümüz çalıştığımız alan izin veriyorsa arkada fonda hoş bir müzik eşlik edebilir, klasik müzik tercih edilebilir ya da kişinin sevdiği bir müzik." diye konuştu.

Evden çalışma yönteminin maliyeti düşük. Bu yüzden bazı işletmeler salgın sonrasında da bu sistemi devam ettirmeyi planlıyor. Ancak bu durum çalışanlar için bazı sorunları da beraberinde getirebilir.

Salgın sonrası eskisi gibi bir sosyalleşmenin olmayacağını vurgulayan Horşik, "Sosyalleşme sürecinde ciddi bir kilitlenme söz konusu olabilir. Yani eskisi kadar iyi sosyalleşemeyeceğiz. Bir büyük dezavantaj da aşırı talepkar yöneticilerden kaynaklanabilir. Yani siz evdesiniz mesai saatiniz var ama evde olduğunuz için maalesef istedikleri zaman sizi arama riski ortaya çıkabilir. İstedikleri zaman sizden iş talebinde bulunma riski ortaya çıkabilir bu mobbingle sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar mesai saatleri dışında çalışmanın iş verimini düşürdüğü görüşünde.