İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 13 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde, 11 ruhsatsız tabanca, 34 mermi, bir ruhsatsız av tüfeği ve 65 gram uyuşturucu madde ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.