Haber Giriş: Kaynak: DHA
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin tabelası asıldı
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta açılacağını duyurduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin tabelası asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin 21 Mayıs Perşembe günü açılacağını açıkladı.
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin açılışına Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılacağını söyledi.
[Fotoğraf: DHA]
Son hazırlıkları tamamlanan ve açılış tarihini bekleyen hastane havadan görüntülendi. Tabelası da takılan hastanede hazırlıklar tamamlandı.
Etiketler: tabela Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 13:32
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