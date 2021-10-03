Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 04:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evde çakmak gazı patladı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nde bir evde çakmak gazı patladı. Patlama sonrası evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
İzmit'te 4 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşanan olayda, evdeki bir kişi çakmağına gaz doldurmak isterken patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede eve yayıldı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evdeki 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
Etiketler: Kocaeli
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