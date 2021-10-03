İzmit'te 4 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşanan olayda, evdeki bir kişi çakmağına gaz doldurmak isterken patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede eve yayıldı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evdeki 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.