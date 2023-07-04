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Türkiye
İHA 04.07.2023 14:25

Ev sahibiyle karşılaşan hırsız camdan kaçtı

Cihangir’de bir hırsız tırmanıp daireye girdi. Dairede ev sahibiyle karşı karşıya gelen hırsız 3. kattan aşağıya indi. O anlar kameralar yansıdı.

Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hırsız sabaha karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi. Hırsız ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız, içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti.

Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı.

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Örümcek adam yanında halt etmiş”

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa A., “Şuraya basıyorlar 1. kat, 2. kat ve 3. kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil, ikinci değil üçüncü değil saymasını unuttuk. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki sene de benim yan taraftaki binanın çatı katından atlayarak benim çatı katındaki daireme girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın telefonunu ve parasını alıp kayıplara karıştı” dedi.

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