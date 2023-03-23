Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 15:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Eşya taşıyoruz" dedikleri kamyondan 60 düzensiz göçmen çıktı
Van’da jandarmanın durdurduğu ve "ev eşyası var" denilen kamyonun kasasında 60 göçmen yakalandı.
Van’ın Muradiye ilçesinde icra edilen devriye faaliyetinde Jandarma timleri durdurdukları bir kamyonun şoförüne yaptığı sorgulamada "ev eşyası var" cevabını aldı.
Ancak şoförün tedirgin hareketlerinden şüphelenen jandarma güçleri kamyon kasasında 60 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilecek olup, kamyon sürücüsü A.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
Son Haberler
- 16:48
- 16:34
- 16:17
- 16:15
- 16:09
Sıradaki Haber
Hedefi şaşırdılar, özür dileyip iş insanını kaçırdılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz