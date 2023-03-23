Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü üyesi yakalandı
Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ mensubu 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı.
Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de terör örgütü PKK mensubu olduğu için arandığı belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne FETÖ PKK/KCK Terörle Mücadele
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