Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da ambulans devrildi: 3 sağlıkçı yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]
Ağrı'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.
Ağrı'da T.K. idaresindeki ambulans, Patnos-Ağrı kara yolunun Ceylanlı köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanı sıra yaralanan sağlık personelleri S.P. ile S.A, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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