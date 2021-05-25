Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehirli ailenin katil zanlısına müebbet
Eskişehir'de Emel ve İlkay Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Şerif Boğa, biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Toplumsal Şiddet
Son Haberler
- 14:55
- 14:56
- 14:30
- 14:29
- 14:50
Sıradaki Haber
Salgınla mücadelede 6 milyondan fazla ihtiyaç sahibine maddi destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz