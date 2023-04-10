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Türkiye
AA 10.04.2023 09:56

Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsü, askeri araç ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12'si asker 14 kişi tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Adem Demirtaş idaresindeki yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında Ali Sert'in kullandığı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı.

Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 yaralı

Yaralanan 12'si asker 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 yaralı

Yol 2 saat trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Eskişehir-Seyitgazi kara yolu araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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