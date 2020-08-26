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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Eskişehir'de emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 zanlı tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üst aramasında bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: eskişehir uyuşturucu operasyonu eskişehir haberSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:05
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