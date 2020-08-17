Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Emniyet ekiplerinin Eskişehir'de zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis, şüphelileri saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: eskişehir uyuşturucu operasyonu eskişehir haberSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:14
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