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Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen iki heykel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen E.G. ile Y.M.Ö'nün bulunduğu otomobili, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Sarayören Mahallesi yakınında durdurdu.
[Fotoğraf: AA]
Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen iki heykel ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: eskişehir hırsızlık tarihi eserSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:50
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