Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bolu Dağı yoğun kar altında
[Fotoğraf: AA]
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkii ile Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölümünde kar etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Etiketler: d-100 kara yolu Bolu DağıSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:01
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