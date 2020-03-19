Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkii ile Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölümünde kar etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.