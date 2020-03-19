Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbullular evden dışarı çıkmıyor
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmıyor. Trafiğin büyük ölçüde azaldığı İstanbul'da, sabah saatlerinde yoğunluk görülen metrobüs durakları boş kaldı.
İstanbul'da yollar boş kalırken toplu ulaşımı kullananların sayısı ise oldukça azdı.
Sabah ve akşam saatlerinde oldukça yoğun olan Altunizade ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında, yoğunluk yaşanmadı. Metrobüsü kullanan vatandaşların eldiven ile maske takarak önlem aldığı ve dezenfektan kullandıkları görüldü.
[İstanbul'da vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları ve sokaklar da boş kaldı. Fotoğraf: DHA]
Toplu taşıma kullananlar önlemlerini aldı
Sabah saatlerinde genellikle yoğunluğun yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda, bugün yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü.
Maske ve eldiven takan yolcular, metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti.
Etiketler: trafik Toplu taşıma kovid-19 koronavirüs İstanbul türkiye ulaşımSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 09:52
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