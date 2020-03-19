İstanbul'da yollar boş kalırken toplu ulaşımı kullananların sayısı ise oldukça azdı.

Sabah ve akşam saatlerinde oldukça yoğun olan Altunizade ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında, yoğunluk yaşanmadı. Metrobüsü kullanan vatandaşların eldiven ile maske takarak önlem aldığı ve dezenfektan kullandıkları görüldü.

[İstanbul'da vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları ve sokaklar da boş kaldı. Fotoğraf: DHA]

Toplu taşıma kullananlar önlemlerini aldı

Sabah saatlerinde genellikle yoğunluğun yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda, bugün yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü.

Maske ve eldiven takan yolcular, metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti.