11 Mart’da motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

Motorine 19 kuruş indirim

Petrol fiyatlarındaki gerileme, pompaya yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatı Ankara'da 5,74, İstanbul'da 5,67'den satılıyordu. İzmir'de ise motorinin litre fiyatı 5,75 kuruştu.

Dün gece yarısınadn itibaren motorinin litre fiyatı 27 kuruş inmişti.

Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 19 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarına 4’üncü büyük indirim

11 Mart'ta yapılan ilk büyük indirimle Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,13 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya düşmüştü.

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günügerçekleşti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

İndirimle, Ankara'da 6 lira 13 kuruş olan benzinin litresi, 5 lira 62 kuruş, İstanbul'da 6 lira 4 kuruştan 5 lira 53 kuruş, İzmir'de 6 lira14 kuruş olan benzinin litresinin 5 lira 63 kuruş olmuştu.

Son olarak dünbenzine litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim yapılmıştı.

Yeni düzenleme ile cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 16 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.