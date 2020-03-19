Petrol fiyatları küresel ölçekte düşmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş iç piyasaya da yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidiliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PUİS) yapılan açıklamaya göre, cuma günü gece yarısından itibaren motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.