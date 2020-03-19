Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD, Kanada ve Meksika'daki fabrikalarında yapılacak temizlik ve sterilizasyon çalışmaları nedeniyle üretimin 30 Mart'a kadar durdurulacağı bildirildi.

"Sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkaralım"

Birleşik Otomobil Çalışanları Sendikası (UAW) ve şirket yöneticilerinin tesislerde yeniden üretime başlanması ve Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olacak ek prosedürler üzerinde çalışacakları belirtilen açıklamada, çalışanlar arasında sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkarmanın yollarının aranacağı ifade edildi.

3 çalışana bulaşmıştı

Ford'un İspanya'nın Valensiya kentindeki tesisinde, üç çalışanına Kovid-19 teşhisi konulması nedeniyle üretime pazartesi gününden itibaren ara verildiği hatırlatılan açıklamada, şirketin Almanya'nın Köln ve Saarlouis kentleriyle Romanya'nın Craiova şehrindeki tesislerinde de üretimin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

General Motors'tan yapılan açıklamada da şirketin Kuzey Amerika'daki üretim faaliyetlerine 30 Mart'a kadar ara verileceği aktarıldı.

İnsanların sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanan açıklamada, üretim durumunun haftalık olarak değerlendirileceği ifade edildi.