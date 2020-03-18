Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bir otomobil devi daha üretimini durdurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs nedeniyle dünyanın önde gelen otomobil devleri üretimlerini durdurma kararı alıyor. Volkswagen ve Audi'nin ardından BMW'de üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı.
Almanya’da 9 Mart’ta bin 40 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün itibariyle 9 bin 360’a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26’ya çıktı.
Vakası sayısındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimini 4 hafta süreyle durdurduğunu açıkladı. Firmanın Avrupa’daki üretim tesislerinin yanı sıra Güney Afrika’da bulunan üretim tesislerini de geçici süreyle durduracağını açıkladı.
19 Nisan’a kadar sürmesi planlanan üretim durdurma kararına,
Daha önce de Volkswagen, Audi ve Daimler üreticileri de üretimi geçici olarak durdurma kararı almıştı.
Etiketler: volkswagen otomobil kovid-19 koronavirüs bmw avrupa audiSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 14:21
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