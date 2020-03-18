Ülkede koronavirüs gibi salgın hastalıklar konusunda yetkili merci olan Robert Koch Enstitüsü (RKI), koronavirüsün Alman halkı için oluşturduğu tehlikeyi "orta" seviyeden "yüksek risk" derecesine yükseltti.

Tehlikenin artmasında, ülkedeki vaka sayısının yükselmesi ve salgının büyük ivme kazanması etkili olurken, salgının tehlikesi de bölgeye göre değişiyor.

Salgına yakalananların sayısının RKI'ya bildirilenden daha yüksek olabileceği belirtiliyor. RKI, Almanya'da koronavirüse yakalananların sayısının 8 bin 198 olduğunu duyurdu.

RKI, önlem alınmaması halinde Almanya'da 10 milyon kişinin 2-3 ay içinde enfekte olabileceği tahmininde bulunuyor.

Enstitü, ülkede salgının yayılmasının önüne geçilebilmesi ve bu sayede ülkenin sağlık sistemine aşırı yüklenilmemesi için her şeyin yapılması gerektiğini belirterek, hastanelerin artan hastalık vakalarında sorun yaşadığını vurguladı.

RKI, ülkedeki kliniklerin hızlı bir şekilde hazırlanması, tüm hastanelerin yoğun bakım kapasitelerini en az 2 katına çıkarması gerektiğini açıkladı.

Alman ordusu, bin yatak kapasiteli hastane yapacak

Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, başkent Berlin'de bir fuar alanında Kovid-19 hastaları için 1.000 yatak kapasiteli ek bir hastane yapılacağını aktararak, hastanenin Alman ordusunun desteğiyle hayata geçirileceği bildirdi.

Diğer Avrupa ülkelerinin aldığı sıkı tedbirler karşısında baskı altında kalan Almanya'nın, federal sistemle yönetilmesinden dolayı virüs konusunda merkezi karar almakta zorlandığı belirtiliyor.

Şimdilik sokağa çıkma yasağının olmadığı ülkede, süpermarketlerde birçok ürün raflarının boş olması dikkati çekiyor.

Tarım Bakanı Julia Klöckner ve Çiftçiler Birliği'nin, ülkede gıda arzında sorun olmadığını vurgulamasına karşın vatandaşlar, un, tuvalet kağıdı ve hijyenik ürünlerde stok yapmaya devam ediyor.

"Herkese yetecek kadar (ürün) var" diyen Klöckner, halkın gıda tedariki konusunda panik yapmaması gerektiğini vurguluyor.

Bu arada, hükümet yurt dışında mahsur kalan Almanları ülkeye getirmek için çalışmalar yapıyor.

İlk çeyrekte ekonomik bir büyüme beklenmiyor

Alman hükümeti, bu yılın başındaki ekonomik canlanmanın ardından Kovid-19 salgınının Alman ekonomisini belirgin şekilde etkilemesini bekliyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın, ülke ekonomisine yönelik mart ayı raporunda, virüsün ekonomik etkisinin henüz fiyatlandırılmadığı belirtilerek, koronavirüsün dış ticaret üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle artık ilk çeyrekte ekonomik bir büyüme beklenmediği kaydedildi.

Ekonominin en erken üçüncü çeyreğe kadar istikrar kazanmasının öngörülmediğine yer verilen raporda, Almanya'nın ekonomik büyümesinin; tedarik zincirlerindeki olası aksaklıklardan ve çalışmaların askıya alınması nedeniyle üretim kaybından, düşük ihracat talebinden ve iç ekonomide önemli tüketici harcamalarının düşmesinden etkilenmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, "Koronavirüsün ne kadar hızlı ve ne kadar yayılacağı hala belirsizdir. Ancak gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle önemli ekonomik etkiler öngörmek zorundayız." ifadeleri kullanıldı.

Virüs ekonomik güveni azalttı, ekonomi kırmızı alarmda

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, martta geçen aya göre 58,2 puan azalarak eksi 49,5 puana geriledi. Endeksin 2008'den beri en düşük seviyeye inmesi dikkati çekti.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ekonominin kırmızı alarmda" olduğunu belirtti.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), koronavirüsün ekonomik etkisinden dolayı Alman ekonomisinin bu yıl 2009 finansal krizinden bu yana ilk defa yüzde 0,1 küçülebileceğini duyurdu.

Alman Merkez Bankası (Bundesbank), nakit arzının güvence altında olduğunu açıklarken, hükümet, krizden etkilenen şirketlere yardıma hazırlanıyor.

Şirketler ve çalışanlar için koruyucu kalkan oluşturulacak

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, son yıllarda Alman hükümetinin harcamalarında dikkatli davranması sayesinde salgın krizinde daha fazla harcama ve vergi indirimi gibi gerekli önlemleri yapabilecek durumda olduklarını belirterek, "Bu krizle mücadele edecek mali güce sahibiz. Ekonomiyi desteklemek için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Ödemelerde ertelemeler dahil şirketlere vergi indirimi vereceğiz. Limitsiz kredi programı uygulayacağız" dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Alman Kalkınma Bankası'nın (KfW) yaklaşık 500 milyar avro ile ekonomiyi desteklemek için hazır olduğunu bildirdi.

Altmaier, "Koronavirüs salgını yüzünden sağlıklı işletilen hiçbir şirket iflas etmemeli. Hiç kimse işini kaybetmemeli. Şirketler ve çalışanlar için geniş bir koruyucu kalkan oluşturuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İstihdamı korumak için birçok şirket, kısa süreli çalışma talebinde bulunuyor

Dünyada en çok otomobil üreten Volkswagen, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve parça temini konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretimi tedricen askıya almaya başladığını duyurdu.

Ülkede istihdamı korumak için birçok şirketin kısa süreli çalışma talebinde bulunduğu belirtiliyor. Volkswagen'in salgın nedeniyle üretimi büyük ölçüde durduran ilk büyük Alman şirketi olması dikkati çekiyor.

Şirketin 28'i Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 72 üretim tesisi bulunuyor. Volkswagen, yaklaşık 275 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında 670 bin kişiye istihdam sağlıyor.