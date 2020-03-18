Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'stoklarda ürün tükendi' iddiası ile ilgili açıkama yaptı.

"TMO stoklarında yeterli miktarda ürün bulunmaktadır"

Bakan Pakdemirli, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de tedbirlerin, salgın başlamadan önce alındığının altını çizerek şunları söyledi:

"Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şuan için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmemektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır. TMO, hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edecek."

"Online satış sistemi üzerinden de ürünler temin edebilmektedir"

Ürünlerin perakende olarak da satılmaya devam edeceğini, imkanı olmayanların da internet üzerinden alışveriş yapabileceğini belirten Pakdemirli şöyle konuştu:

"Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır.

TMO işyerlerine erişim imkanı olmayan tüketicilerimiz ise https://www.epttavm.com online satış sistemi üzerinden ürünleri temin edebilmektedir. Bunun yanında kısa bir süre sonra hasat sezonu başlayacak olup mevsim koşulları dikkate alındığına üretim yönüyle bir sıkıntı görülmemektedir."

Bakan Pakdemirli, "İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup piyasaların sağlıklı işleyişi ve ihtiyaçlarına yönelik alınan her türlü tedbir halkımızla paylaşılacaktır" dedi.