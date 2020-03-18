Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Portakalın kabuğu meyvesinden 4 kat daha pahalı
Kış aylarının gözde meyvelerinden portakal, sadece lezzetiyle değil kabuğuyla da üreticiye kazandırıyor. Gıda, kozmetik ve ilaç firmalarının kullandığı portakal kabuğu, portakalın 4 katı fiyata satılıyor.
Vitamin deposu portakalın içi de dışı da faydalı. Meyvesini yiyene C vitamini depolarken, kabuğunu saklayana da ciddi bir gelir kapısı oluyor.
Osmaniye Kadirli’de portakalın kabuğundan yıllık ortalama 2,5 milyon lira gelir elde ediliyor. Yıllık 300 ton portakal kabuğunu ekonomiye kazandıran ilçe halkı, kabukları gıda, kozmetik ve ilaç sanayiindeki işletmelere satarak meyvesine oranla 4 katı fazla gelir elde ediyor.
Etiketler: portakal kabuğu portakal Kozmetik kış ayları ilaç firmaları GıdaSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 14:42
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