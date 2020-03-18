Vitamin deposu portakalın içi de dışı da faydalı. Meyvesini yiyene C vitamini depolarken, kabuğunu saklayana da ciddi bir gelir kapısı oluyor.

Osmaniye Kadirli’de portakalın kabuğundan yıllık ortalama 2,5 milyon lira gelir elde ediliyor. Yıllık 300 ton portakal kabuğunu ekonomiye kazandıran ilçe halkı, kabukları gıda, kozmetik ve ilaç sanayiindeki işletmelere satarak meyvesine oranla 4 katı fazla gelir elde ediyor.