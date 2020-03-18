Haber Giriş: Kaynak: AA
Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ertelendi
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sıcak hava balonu turları 30 Nisan'a kadar ertelendi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamına yeni bir tedbir aldı.
Bu kapsamda, yüzlerce turistin ziyaretin ettiği Kapodokya bölgesinde, sıcak hava balon turları, 30 Nisan'a kadar ertelendi. Erteleme kararının bölgedeki tüm sıcak hava balonu uçuşu yaptıran firmalara iletildiği bildirildi.
Türkiye'de son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşındaki koronavirüslü hastanın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Türkiye'de vaka sayısını 98 olmuştu.
Sıradaki Haber
Bilgi kirliliği endişeyi artırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz