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Türkiye
AA 09.09.2023 03:03

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri boğuldu.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Anne Belma Akar, çocukları 16 yaşındaki Kübra Akar ve 10 yaşındaki Muhammet Akar ile Kırmızıtoprak Mahallesi Yörük Sokak'tan geçen çay kenarında oturduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle çocuklar suya düştü.

Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılan Muhammet Akar, sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suda kaybolan Kübra Akar'ın cansız bedeni, AFAD dalgıçları tarafından çaydan çıkarıldı.

Akar'ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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