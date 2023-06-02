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Türkiye
AA 02.06.2023 18:56

Eskişehir'de kuvvetli yağış sele neden oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan selde bazı mahallelerde hasar meydana geldi.

İlçede öğleden sonra başlayan yağışlar şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle taşan dereler nedeniyle bazı mahallerde sel meydana geldi.

AFAD, DSİ, itfaiye, sağlık, Seyitgazi Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Seyitgazi-Yazılıkaya kara yolu taşkın nedeniyle suyun getirdiği toprak ve ağaç dallarıyla kapandı. İş makineleri yolun ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, ilçeye bağlı birçok kırsal mahallede aşırı yağış nedeniyle çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarları aldıklarını söyledi.

Eskişehir'de kuvvetli yağış sele neden oldu

"Kunduzlar ve Çatören barajları kontrolümüzde"

Yarbasan, Sarıcailyas, Çatören, Sancar, Şükranlı ve Cevizli mahallelerinde yoğun yağış ve sel baskınları yaşandığını aktaran Tepe şöyle konuştu:

"Çatören Deresi, Yarbasan Deresi taşmış durumda. Yollardan akıyor. Çok aşırı şiddetli bir sel akışı var. Yarbasan'da hayvan telefi var. Bazı bölgelerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Onları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyoruz. Onun dışında evlerden avlu duvarlarından birkaç yıkılan duvarlar var. İnşallah büyük bir şekilde felaket olmaz. Bölgedeki Kunduzlar ve Çatören barajları kontrolümüzde. Şimdi Kunduzlar Barajı'ndan su bırakmaya başladık. Dün çok yoğun sel gelince doldu baraj. Yağış devam ederse Çatören Barajı'ndan da su bırakma durumunda kalacağız. Su bırakma işini risk oluşturmayacak şekilde yapıyoruz."

Tepe, bölgede metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağış düştüğünü ve bu nedenle derelerde taşkın meydana geldiğini belirtti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'de kuvvetli yağış sele neden oldu

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