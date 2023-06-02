İzmir'i yine sel vurdu: Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı

Kentte, öğle saatlerinde başlayan yağmur yer yer şiddetini artırdı.

Bornova, Konak ve Karabağlar ilçelerinde zemin katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı.

Yağış, trafikte aksamalara yol açtı.

Kemaraltı'nda iş yerlerini su bastı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da sağanak nedeniyle esnaf, suların dükkanlarına girmemesi yoğun çaba sarf etti.

Kentte itfaiye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Sokaklardan şişme botuyla geçti

Bornova Çamdibi mevkiinde esnaflık yapan bir vatandaş da sokaktan geçmek için çareyi bota binmekte buldu.