Eskişehir'de kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karagözler Mahallesi Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.
Kazı alanında yapılan aramada beşer metrelik 4 halat, 6 kazma, 3 el feneri, baş feneri, hava kompresörü, dürbün, el testeresi, balta, merdiven, 2 çakı, 4 çivi ve havalı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.