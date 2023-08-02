Diyarbakır'da kaçak inşaat yıkıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede kaçak yapılaşmaya karşı Bağlar Belediyesi tarafından kararlı bir mücadele yürütülüyor.

Mevlana Halit Mahallesi 374. Sokak'ta kaçak olarak inşa edilmek istenen 3 katlı yapıya belediye tarafından müdahale edildi.

Yapılan uyarı, tebligat ve mühürleme işlemine rağmen ilgilileri tarafından durdurulmayan inşaatın yıkımı gerçekleştirildi.

Emniyet güçlerinin aldığı tedbirler eşliğinde belediyeye ait iş makinesi tarafından yapının yıkımı yapıldı.

İmar Kanununa aykırı olarak belediye ve ilgili kurumlardan izin alınmadan kaçak yollarla inşa edilen yapılara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da müsaade edilmeyeceği belirtildi.