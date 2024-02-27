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Türkiye
AA 27.02.2024 10:06

Eskişehir'de iş yerindeki patlamada hasar oluştu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tavuk ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Eskişehir'de iş yerindeki patlamada hasar oluştu
[Fotograf: AA]

Deliklitaş Mahallesi İbrahimkaraoğlanoğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları kırıldı, içeride bulunan ürünler zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve doğal gaz şirketinin ekipleri sevk edildi.

Polis, hasar oluşan iş yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. İş yerinin patlamanın şiddeti nedeniyle kırılan camları park halindeki otomobillere geldi.

İş yeri sahibi ile haber için çekim yapmak isteyen basın mensupları arasında yaşanan tartışmaya polis müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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