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Türkiye
AA 27.02.2024 10:09

19 yıl önce evde ölü bulunan çocuğun babası "cinayet" şüphesiyle tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 19 yıl önce evinde asılı bulunan 9 yaşındaki Cansu Siler'in babası cinayet şüphesiyle tutuklandı.

19 yıl önce evde ölü bulunan çocuğun babası "cinayet" şüphesiyle tutuklandı

Yukarı Kepen Mahallesi'nde yaşayan Cansu Siler, 2005 yılında evlerinde ölü bulundu.

Tarladan eve gittiğinde kızını asılı halde bulduğunu iddia eden Mehmet Siler, 19 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından tekrar tanık ifadelerine başvurularak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kızını öldürdüğü ve intihar süsü verdiği şüphesiyle jandarma ekiplerince yakalanan Mehmet Siler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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