Ülke genelinde yapılan denetimlerle koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Eskişehir

Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler, kent merkezindeki kuaför salonu, güzellik merkezi, kafeterya, lokanta, kahvehane ve restoranlar ile semt pazarlarını denetledi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenlere, polis ve zabıta ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

Balıkesir

Balıkesir'in Karesi ilçesinde de tarım, sağlık, polis ve zabıta ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini kontrol etti.

İş yerlerinde mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra ateş ölçme cihazı olup olmadığına bakan görevliler, işletmecileri tedbirler konusunda uyardı.

Kütahya

Kütahya Valiliğince oluşturulan ekipler de çeşitli iş yerlerine giderek denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, birçok işletmenin belirtilen kurallara uyduğu görüldü. Ekiplerce, bazı işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

Atatürk Bulvarı'nda güzellik merkezi işleten Bekir Konuk, hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığı için kurallara uyduklarını belirterek, görevlilere teşekkür etti.

Bilecik

Bilecik'te ise valiliğin belirlediği ekipler, çeşitli iş yerlerine giderek sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Ekipler, iş yeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilere COVID-19 ile mücadelenin ve kurallara uymanın önemini hatırlattı.