Eskişehir-Ankara kara yolunda trafik akışında aksama

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Polatlı ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi'nde yollar göle döndü.

Ankara-Eskişehir kara yolu, bölgede meydana gelen taşkın sonucu geçici olarak trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. Suların çekilmesiyle birlikte Ankara-Eskişehir kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

Kontrollü trafik akışı sağlandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polatlı ilçemiz Poyraz Mahallesi mevkiinde Eskişehir-Ankara karayolu, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen taşkın sonucu kısa süreli olarak kapanmış olup, an itibarıyla her iki yönde de kontrollü olarak trafik akışı sağlanmaktadır" dedi.