Efes Selçuk Havaalanı adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu

Adrenalin tutkunu turistlerin yeni gözdesi İzmir'in Selçuk ilçesi. İlçedeki havaalanında turistler için ikili paraşüt atlayışları yapılıyor.

Bu sıra dışı deneyimi yaşamak isteyenler önce sıkı bir eğitimden geçiyor.

12 bin fitten serbest düşüş

Yerdeki eğitimin ardından uçakla gökyüzüne yükselen turistler, tandem pilotları eşliğinde 12 bin fitten boşluğa atlıyor.

Serbest düşüş sırasında adrenalin en üst noktaya çıkıyor. Paraşüt açıldığında ise gökyüzünden Efes antik kenti ve Pamucak sahilinin seyrine doyum olmuyor.

Paraşütle antik kent seyri

Türk Hava Kurumu, Selçuk'ta meraklısına paraşüt eğitimi de veriyor.

Selçuk Efes havaalanında turistlere yönelik ikili paraşüt atlayışları Kasım ayının ortalarına kadar sürecek.

Haber: Duygu Tuncer

Kamera: Yusuf Beşli