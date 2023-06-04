Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 04.06.2023 19:05

Efes Selçuk Havaalanı adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu

İzmir Selçuk'taki havaalanı adrenalin tutkunları için ikili paraşüt atlayışlarına açıldı. Turistler de profesyonel pilotlar eşliğinde Efes Antik Kenti semalarından kendilerini boşluğa bırakıyor.

Adrenalin tutkunu turistlerin yeni gözdesi İzmir'in Selçuk ilçesi. İlçedeki havaalanında turistler için ikili paraşüt atlayışları yapılıyor.

Bu sıra dışı deneyimi yaşamak isteyenler önce sıkı bir eğitimden geçiyor.

12 bin fitten serbest düşüş

Yerdeki eğitimin ardından uçakla gökyüzüne yükselen turistler, tandem pilotları eşliğinde 12 bin fitten boşluğa atlıyor.

Serbest düşüş sırasında adrenalin en üst noktaya çıkıyor. Paraşüt açıldığında ise gökyüzünden Efes antik kenti ve Pamucak sahilinin seyrine doyum olmuyor.

Paraşütle antik kent seyri

Türk Hava Kurumu, Selçuk'ta meraklısına paraşüt eğitimi de veriyor.

Selçuk Efes havaalanında turistlere yönelik ikili paraşüt atlayışları Kasım ayının ortalarına kadar sürecek.

Haber: Duygu Tuncer
Kamera: Yusuf Beşli

ETİKETLER
İzmir Antik Kent
Sıradaki Haber
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferlerinde aksama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
19:41
Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
19:38
Eskişehir-Ankara kara yolunda trafik akışında aksama
19:24
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi
19:21
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferlerinde aksama
18:50
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi
Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi
Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi
FOTO FOKUS
Efes Selçuk Havaalanı adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu
Efes Selçuk Havaalanı adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ