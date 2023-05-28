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Türkiye
AA 28.05.2023 16:33

Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Yaraş, inşaat demirlerinin üzerine düşerek hayatını kaybetti

Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Yaraş, kendisine ait inşaatın temelindeki demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Yaraş, inşaat demirlerinin üzerine düşerek hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

67 yaşındaki Yaraş, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesi Sütlüce Mahallesi 1. Çakır Sokak'taki inşaat alanına geldi.

Yaraş, kazılan temelde dik olarak bağlanan çubuk demirlerin üzerine düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yaraş'ın cansız bedeni, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

2008 yılında MHP Balıkesir İl Başkanlığı görevinde bulunan Yaraş'ın cenazesinin, yarın öğle vakti Kesirven Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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