12 seçmenli köy sandığa gitti

İl merkezine 20 kilometre uzaklıkta, 50 nüfusa sahip 7 haneli köydeki okulda, 12 seçmenin oy kullanması için sandık kuruldu.

Okula yerleştirilen 1030 numaralı sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Köy muhtarı Mehmet Atmaca, seçimlerin vatana ve millete "hayırlı olması" dileğinde bulundu.

Köyde 12 seçmenin bulunduğunu dile getiren Atmaca, "Sandıkta görevli arkadaşlarla beraber 17 kişi oy kullanıyor. Vatandaşlarımızın çoğu oylarını kullandı. Köyde seçim sakin geçiyor. Normalde seçmen sayımız daha fazlaydı, son yıllarda azaldı" diye konuştu.

19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı, 6 hanesi ve 19 seçmeni olan Gazipınar köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda vatandaşlar oylarını kullandı.

Gazipınar Köyü Muhtarı Zafer Atak, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Köylerinin küçük olduğunu anlatan Atak, "Küçük köyümüz, 6 hane, 21 nüfusumuz var, 19 seçmenimiz var. Bir sıkıntımız yok. Allah hayırlı uğurlu etsin. Oylarımızı kullandık. Allah devletimize ve milletimize zarar vermesin. Saat 05.00'e kadar bekleyeceğiz, 05.00'ten sonra sandıklarımızı açacağız. Nüfusumuz az olduğu için oy verme bizim burada erken bitiyor" dedi.