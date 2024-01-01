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Türkiye
AA 01.01.2024 16:33

Eşiyle tartışıp otomobilini uçuruma yuvarladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartışan kişinin uçuruma yuvarladığı otomobili kullanılamaz hale geldi.

Eşiyle tartışıp otomobilini uçuruma yuvarladı

İddiaya göre, eşiyle tartışan M.Y. otomobiliyle Bektaş Mahallesi kırsalına geldi. M.Y, yol kenarına park ettiği otomobilini iterek 100 metrelik uçuruma yuvarladı.

M.Y. bölgeden uzaklaşırken, aracın uçuruma yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halatlar yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı incelemede araçta kimsenin olmadığı tespit edildi.

Polisin ifadesini başvurmak üzere M.Y'ye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Bu arada, kullanılamaz hale gelen otomobilin, daha sonra vinç yardımıyla uçurumdan çıkarılacağı belirtildi.

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