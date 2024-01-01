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Türkiye
DHA 01.01.2024 15:40

Yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi yakalandı

Çorum'da yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi yakalandı
[Fotograf: DHA]

Kentte polis ekipleri, yılbaşı gecesi sabaha kadar denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Birçok noktada devriye görevi yapan ekipler, kutlamalarda havaya rastgele ateş açan kişileri de tek tek tespit etti.

Havaya tabanca ve tüfekle ateş ederek kutlama yapan 10 kişi gözaltına alındı, silahlarına el konuldu.

Alkollü sürücü polis otomobiline çarptı

Trafik ekipleri de alkol kontrolü yaptı. Denetimlerde, otomobiliyle park halindeki polis otomobiline çarpan M.B. gözaltına alındı. 1,3 promil alkollü çıkan sürücüye 38 bin lira para cezası uygulandı.

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