Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile mağaraya sığınarak yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak rivayet edilen ve milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan biri olan Eshab-ı Kehf Külliyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ayakta kalan yapılardan biri olarak dikkati çekti.

Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, depremlerin ardından ilk günden itibaren Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde gönüllü olarak bulunduklarını söyledi.

Yaptıkları incelemelerde Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin depremde hiç hasar almadığını gördüklerini belirten Ayvazoğlu, tarihi yapının en kısa sürede eskisi gibi ziyaretçilerine kavuşmasını arzuladıklarını kaydetti.

Külliyeyi ziyaret eden Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Depremin olduğu günden itibaren ülke olarak seferber olduk bölgeye. Biz de belediye başkanları olarak Kocaeli'den 3 belediye başkanı Kahramanmaraş'a geldik. Bölgede yaraların sarılması için elimizden gelen desteği, katkıyı sağlamaya çalıştık ve halen de devam ediyoruz." diye konuştu.

Afşin'de sınıf öğretmenliği yapan Ahmet Tahiroğlu ise bölgeye gelerek depremzedelere yardımcı olanlara teşekkür etti.