Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuk 20'nci kattan düştü
Esenyurt'ta 3 yaşındaki kız, 20'inci katta bulunan evlerinden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Cumartesi gece saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti.
3 yasındaki kız çocuğu, 20'inci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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