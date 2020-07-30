Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonucunda, Suna U. ile torunu E.Ş.'nin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı açıklandı. Müdürlükten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 38 yaşındaki Ahmet T. isimli şahıs ilimiz Bahçelievler ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın 2019 yılında Sultangazi ilçesinde meydana gelen 'yangın çıkarma' olaylarından dolayı 3 suç kaydı olduğu belirlenmiş, şahıs yapılan sorgusunda 26-27 Temmuz 2020 tarihlerinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen 4 ayrı 'yangın çıkarma' olayını da gerçekleştirdiğini itiraf etmiştir."

Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.