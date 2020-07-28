Atatürk Mahallesi'nde 4 katlı binanın bodrum katında, saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçradığı giriş katında, 8 yaşındaki Ela Şerimen ve İzmir'den ziyarete gelen anneannesi, hayatını kaybetti.

Anne ve diğer çocuğun durumu iyi

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ela Şerimen'in annesi ve kardeşinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye ekiplerinin anneanne ve torununu, evden çıkmaya çalışırken binanın girişinde bulduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Bu arada olay yerine gelen Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, incelemelerde bulundu.

Karagül ve Bozkurt, polis yetkililerinden ve itfaiyeden bilgi aldı.