Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği sığınmacıları Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından geri itilen sığınmacılar Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 43 sığınmacıyı kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: izmir sığınmacı Yunan sahil güvenlikSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 07:18
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