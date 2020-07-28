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Bayramda ulaşım ücretsiz olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kurban Bayramı nedeniyle, Başkentray ve Marmaray seferleri ile Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle, belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinden, 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından, 3 Ağustos Pazartesi gece yarısına kadar ücret alınmayacak.
Aynı şekilde, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler de, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
Etiketler: kurban bayramı bayramda ulaşım ücretsiz Karayolları Genel Müdürlüğü otoyollar bayramda ücretsiz mi Başkentray MarmaraySon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 04:53
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